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股神持有美國庫券 規模達1,580億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

摩根大通（小摩）策略師團隊估算，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway），手握1,580億美元的美國國庫券，占美國國庫券市場3％部位，超過任何一個跨國機構或境外貨幣市場基金。

摩根大通固定收益策略師團隊指出，波克夏目前持有的國庫券超過任一國際機構、穩定幣發行者、境外貨幣市場基金或地方政府的投資部位。

巴菲特顯然不急於處分掉這些國庫券。他在5月的波克夏股東會上表示，波克夏截至第1季止，持有1,820億美元的現金和國庫券，本季將增加至超過2,000億美元。

巴菲特在股東會上說：「我們很樂意花掉這些錢，但除非我們真的認為有什麼是風險非常小的、並且能為我們賺大錢的的機會，否則我們不會花。」

他說：「在目前情況下，我毫不在意增加現金比重。」，「我認為，當我看了股市其他的投資機會，再看看世界的結構時，我們覺得現金很有吸引力。」

摩根大通分析師認為，若加密貨幣立法過關，市場消化更多的國庫券供給並無困難，因應參與這市場的不僅僅有巴菲特，還有貨幣市場基金、Fed和穩定幣發行者。

巴菲特 波克夏 貨幣

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