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南韓下半年降息 機率提升

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

南韓5月通膨年升率降至十個月來最低，為連續第二個月放緩，升高了外界對南韓央行將在下半年降息的預期。

韓國統計局4日公布，5月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升2.7%，升幅小於經濟學家預測的2.8%，也是去年7月以來最低。不計食品和能源的核心CPI年升率也略降至2.2%，為連續第三個月放緩，且是2021年12月以來最低。

經濟學家認為，最新通膨數據為南韓央行降息創造條件，近期將加入其他央行轉為寬鬆政策的行列，預料將在8月降息。南韓央行在第1季經濟成長率優於預期後，已上調今年經濟成長率預估0.4個百分點至2.5%，但維持整體通膨率預估在2.6%，仍須觀察通膨是否如預期朝向2%的目標回落。

南韓財政崔相穆說，下半年通膨預料將回穩至2%~2.5%間，並承諾為協助穩定通膨，將延長降低食品原料關稅，也不會調漲公用事業價格。南韓央行5月維持基準利率於3.5%，當時央行總裁李昌鏞不排除今年稍後降息的可能性。

南韓政府持續對美韓兩國利差抱持警戒，將持續關注聯準會（Fed）的政策走向。Pantheon總經公司經濟學家林浩波說：「美國降息的時點，依舊是南韓央行利率決策的關鍵因素。」

南韓 通膨

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