戴比爾斯 棄賣人造鑽石

全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）將放棄銷售人造鑽石珠寶的爭議性嘗試，終止這項六年來試圖打破其最古老禁忌的計畫，將重新聚焦在提倡天然寶石。

以「鑽石恆久遠、一顆永留傳」標語聞名的戴比爾斯，雖然長期掌握製造人造珠寶的技術，向來拒絕把這些人造寶石當成珠寶首飾販賣，擔心會減損天然珠寶的吸引力。

然而，隨著人造寶石愈來愈受歡迎，開始直接與天然鑽石競爭，戴比爾斯在2018年推出自家的珠寶品牌。當時推出新品牌「Lightbox 燈箱」銷售人工鑽石，以大幅度的折扣價格與同業競爭，試圖壓低價格，並且在消費者心中創造明顯差異化。

但現在，戴比爾斯撤回這類產品，執行長庫克（Al Cook）出面整頓業務。戴比爾斯不會立即停售Lightbox的寶石，因為還有約一年的庫存，接下來才會對事業的下一步做決定。

戴比爾斯母公司英美資源集團為抵禦必和必拓（BHP）收購案，上月表示計劃賣出或分拆戴比爾斯，終止與這家業界最負盛名企業近百年來的關係。隨著戴比爾斯為分拆業務做準備，將重新聚焦在提倡天然寶石。

人造鑽石價格已經崩跌，與戴比爾斯的關係及對供應量的影響仍有待商榷，但確實對戴比爾斯帶來重大的附加傷害。