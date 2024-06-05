日車廠醜聞 重傷「日本製造」

在日本豐田汽車（Toyota）坦承不當取得品質認證，位於愛知縣的總部4日遭日本當局搜查，其他車廠也將接受調查。日本車廠最新一波的安全測試違規事件，可能使該國製造業的品質聲譽蒙塵。

國土交通省官員4日上午根據《道路交通法》，啟動對豐田總部的現場搜查，預計透過文件蒐集和對相關人士的訪談，分析測試的背景和實際情況。

豐田是第一家接受調查的車廠，其他業者也將被調查。

豐田、本田、馬自達、鈴木及山葉等日本車廠已坦承，申請汽車認證的過程有瑕疵或操縱數據，已依當局要求暫停出貨共六款未達品管標準的車輛。豐田也預定6日關閉兩條由子公司豐田汽車東日本公司負責的生產線，預料可能衝擊逾1,000家零件供應商。豐田將分別與這些公司協商，以賠償相關損失。

政府調查人員預料將評估，國土交通省是否該要求豐田召修相關車輛。豐田截至今年4月底已出貨七款、共約170萬輛測試數據違規的車輛，其中一些車款已停產。完整調查結果預計6月底公布，可能會有更多車款受影響。

國土交通大臣齊藤鐵夫4日表示，對日本經濟的整體影響可能有限，因為受影響車款的產量都不大。

但日經新聞分析，真正影響的可能是日本素來享有的高品質聲譽。日本車廠被發現違規行為可回溯至2014年，但八年來豐田和本田都宣稱沒有這類不當行為。過去兩年來，豐田旗下日野汽車（Hino）、豐田自動織機（Toyota Industries）和大發（Daihatsu）發生一連串與品管相關的醜聞，也都未捲入豐田品牌。

然而，如今在豐田被下令暫停生產的車款中，包含2020年推出的Yaris Cross，意味即使豐田在開發Yaris Cross時，正值其他車廠陸續出現品管醜聞，豐田卻依然呈交了有缺陷或是經過操縱後的數據以取得認證。

豐田工會代表在今年3月的「春鬥」薪資談判時，曾抱怨豐田太過強調依開發時程推出車輛。會長豐田章男3日也坦承，「在短時間內不斷改款」，「最後有可能造成車廠勞工的過重負擔」。

隨著全球朝電動車轉型，日本車廠面臨的競爭加劇，若「日本製造」的品質聲譽繼續受損，日本車廠可能蒙受損失。