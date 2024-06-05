聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸電動車 在歐銷售增溫

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

陸製電動車數據顯示，儘管歐盟正對中國大陸進口電動車展開調查、可能課徵更高的關稅，今年1~4月中國大陸製造電動車在西歐的掛牌數量依然年增23%，相當於這段期間當地每五輛進口電動車中，就約有一輛來自中國大陸。

英國金融時報（FT）報導，Schmidt汽車研究公司的數據顯示，英國等西歐國家在今年1~4月掛牌的陸製電動車共11萬9,300輛，相當於占此區進口電動車的五分之一。

歐盟成為中國大陸出口商的首選市場，部分原因是當地對陸製電動車僅課徵10%關稅。美國5月已宣布今年對中國大陸電動車徵收100%關稅。

數據顯示，西歐國家1~4月掛牌的陸製電動車中，54%出自在中國大陸生產的西方和日本車廠，包括特斯拉（Tesla）、福斯（Volkswagen）及本田汽車（Honda）等，其餘才是中國大陸本土品牌，例如比亞迪（BYD）和上汽名爵（MG）。

在中國大陸生產汽車成本較低，使特斯拉、雷諾等西方品牌在當地打造電動車，再出口至歐洲。瑞銀分析師團隊去年估計，比亞迪比傳統車廠享25%成本優勢。

歐盟正在調查陸製電動車是否因北京的補貼而享有不公平的競爭優勢，將在7月4日前宣布決定，預料將加徵關稅。

歐盟 電動

延伸閱讀

中國刺激消費 汽車舊換新補貼111億 新能源車高於燃油車

高雄粉紅特斯拉占警車格7分鐘 女車主吞最高1200元罰單

路透：特斯拉準備向中國當局註冊FSD 考慮以月費方式銷售

Model 3煥新版開放試駕！特斯拉推「煥新一夏」全新試駕路線

相關新聞

日銀擬減少購債 日圓彈升 匯價應聲衝破155大關 兩周首見

在日本政府將於長期政策報告警告日圓貶值帶給民眾的痛苦之際，消息人士透露，日本銀行（央行）下周會議可能討論減少公債購買金額...

日車廠醜聞 重傷「日本製造」

在日本豐田汽車（Toyota）坦承不當取得品質認證，位於愛知縣的總部4日遭日本當局搜查，其他車廠也將接受調查。日本車廠最...

戴比爾斯 棄賣人造鑽石

全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）將放棄銷售人造鑽石珠寶的爭議性嘗試，終止這項六年來試圖打破其最古老禁忌的計...

美國4月企業求才人數降到三年多最低 勞動市場進一步降溫

美國4月企業求才人數減少到805.9萬人，是三年多來最低水準，且低於預估的833.5萬人，顯示美國勞工需求減緩，勞動市場...

陸電動車 在歐銷售增溫

陸製電動車數據顯示，儘管歐盟正對中國大陸進口電動車展開調查、可能課徵更高的關稅，今年1~4月中國大陸製造電動車在西歐的掛...

印度、墨西哥選舉 衝擊股匯

初步計票結果顯示，印度執政黨意外在國會僅取得微弱過半席次優勢，震撼投資人，印度股匯市4日應聲重挫，股市市值蒸發3,680...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。