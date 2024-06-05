陸電動車 在歐銷售增溫

陸製電動車數據顯示，儘管歐盟正對中國大陸進口電動車展開調查、可能課徵更高的關稅，今年1~4月中國大陸製造電動車在西歐的掛牌數量依然年增23%，相當於這段期間當地每五輛進口電動車中，就約有一輛來自中國大陸。

英國金融時報（FT）報導，Schmidt汽車研究公司的數據顯示，英國等西歐國家在今年1~4月掛牌的陸製電動車共11萬9,300輛，相當於占此區進口電動車的五分之一。

歐盟成為中國大陸出口商的首選市場，部分原因是當地對陸製電動車僅課徵10%關稅。美國5月已宣布今年對中國大陸電動車徵收100%關稅。

數據顯示，西歐國家1~4月掛牌的陸製電動車中，54%出自在中國大陸生產的西方和日本車廠，包括特斯拉（Tesla）、福斯（Volkswagen）及本田汽車（Honda）等，其餘才是中國大陸本土品牌，例如比亞迪（BYD）和上汽名爵（MG）。

在中國大陸生產汽車成本較低，使特斯拉、雷諾等西方品牌在當地打造電動車，再出口至歐洲。瑞銀分析師團隊去年估計，比亞迪比傳統車廠享25%成本優勢。

歐盟正在調查陸製電動車是否因北京的補貼而享有不公平的競爭優勢，將在7月4日前宣布決定，預料將加徵關稅。