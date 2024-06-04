美聯社調查CEO去年薪酬增近13% 博通陳福陽薪情最好

值此通膨對美國民眾荷包帶來壓力之際，標準普爾500企業執行長去年薪酬大幅攀升近13%，遠高於員工加薪幅度。其中博通執行長陳福陽去年薪酬逾億美元，稱霸美聯社調查排行榜。

根據美聯社和薪資研究機構Equilar，去年CEO薪酬中位數攀升至1630萬美元，成長幅度達12.6%。

與此同時，2023年民間企業勞工薪酬成長4.1%。今年薪酬調查企業中有半數企業的中間等級薪資的員工，必須要花近200年，才能趕上他們執行長的薪酬水準。

在美聯社這項年度薪酬調查，約20多名執行長薪酬大幅攀升至少50%。

紐約薪酬顧問公司Compensation Advisory Partners創辦合夥人馬拉菲斯（Kelly Malafis）指出：「在這個後疫情市場，董事會想獎勵或挽留他們認為優良的領袖。種種因素結合一起是薪酬增加的原因。」

美聯社的CEO薪酬調查，涵蓋標準普爾500指數成分股中341家公司的執行長，這些執行長至少在公司任職連續兩個完整的會計年度。

其中薪酬最高的是博通公司（Broadcom Inc）執行長陳福陽（Hock Tan），他以價值約1.62億美元的薪酬，榮登美聯社調查中最高薪的執行長。

其他在美聯社調查中前幾名高薪執行長，還包括數據分析公司Fair Isaac Corp執行長藍辛（WilliamLansing）的6630萬美元，蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）的6320萬美元，普洛斯公司（Prologis Inc.）執行長穆哈丹（Hamid Moghadam）的5090萬美元，以及Netflix共同執行長薩蘭多斯（TedSarandos）的4980萬美元。