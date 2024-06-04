美經濟憂慮浮現 標普、那指早盤下跌

隨著投資人日益擔憂美國的經濟情勢，美股4日早盤開低，標普跌0.2%，那指挫0.3%，費半跌1.1%，台積電ADR跌2.2%。

在最新公布的美國4月職缺數低於預期後，美債殖利率下跌，而美股道瓊由黑翻紅，漲0.2%或72點。

美國勞工部4日公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，4月職缺數比3月減少29.6萬個至805.9個，低於市場預期的835萬，也比修正後前值835.5萬少，寫2021年2月以來最低。

昨日公布的美國5月製造業景氣意外加劇萎縮，且4月營建支出下滑，影響了整體股市的情緒。

個股方面，英特爾執行長基辛格4日在Computex演說，發表Xeon 6伺服器處理器，為Intel 3製程首款產品，第3季出貨，並稱Gaudi 3AI加速器的定價比競爭對手的產品低。儘管如此，英特爾早盤仍下跌0.3%。

AI市場寵兒輝達早盤跌0.3%。

臉書母公司Meta跌0.7%、Snap跌2.2%，原因是此前有報導說紐約州正考慮禁止社群媒體在未經家長同意下，利用演算法來控制推播給未成年人的內容。

特斯拉早盤跌1.1%。該公司發言人4日表示，德國廠6月將停產六天，藉此改進生產過程。

在下修季度獲利預測後，Bath and Body Works早盤重挫逾9%。