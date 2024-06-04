豐田測試造假醜聞 再挫日本汽車產業聲譽

日本車廠最新一波的安全測試違規事件，連先前沒出包的豐田汽車（Toyota）都捲入其中，國土交通省官員4日對該公司總部展開現場調查，這進一步打擊了支撐該國製造業的品質聲譽。

日經新聞報導，在國土交通省3日宣布五家國內車廠承認在安全測試上有違規行為後，4日上午已依據《道路交通法》啟動對豐田總部的現場搜查，預計透過文件蒐集和對相關人士的訪談，分析測試的背景和實際情況。

豐田汽車（Toyota）、馬自達（Mazda）和山葉發動機（Yamaha）已按當局要求，暫停出貨總計六款未符品管標準的車輛。豐田也定於6日關閉兩條由子公司豐田汽車東日本公司負責的生產線，預料可能衝擊逾1,000個零件供應商。豐田將分別與這些公司協商，以賠償它們蒙受的損失。

截至今年4月底，豐田已出貨七款、共約170萬輛測試數據違規的車輛，其中一些車款已停產。當局現正持續調查，完整結果預計6月底公布，最終可能會有更多車款受影響。

早在2014年，日本車廠就浮現安全測試的違規事件。自日本大型汽車製造商開始出現品質問題以來，豐田和本田汽車（Honda）就宣稱沒有這類不當行為。

過去兩年，豐田集團旗下日野汽車（Hino Motors）、豐田自動織機（Toyota Industries）和大發工業（Daihatsu Motor）出現一連串與品管相關的醜聞，當時豐田這個品牌本身尚未爆發問題。

然而，如今豐田被下令暫停生產車款中，Yaris Cross是在2020年推出，這意味這款車的開發過程，正值其他車廠如日產和Subaru的品管醜聞陸續爆發之時，但豐田依然呈交了有缺陷或是經過操縱後的數據，以獲得車輛認證。不僅如此，豐田先前已停產的Crown和Isis，也呈交了不實的安全氣囊測試數據。

今年3月「春鬥」勞資談判時，工會代表曾抱怨，豐田過於強調按照開發計畫推出車輛。該公司會長豐田章男3日在記者會上坦承，「我們會在短時間內不停對車輛改款」，「最後有可能造成了車廠工人過多的負擔」。豐田章男也向股東、車友和其他利益關係者道歉。