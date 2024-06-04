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OPEC+有八國將增產…美油價重挫近2% 今年漲幅幾乎全回吐

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）中，有八個國家計劃從10月開始增產，美國油價連五日下殺，失守73美元大關。路透
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）中，有八個國家計劃從10月開始增產，美國油價連五日下殺，失守73美元大關。路透

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）中，有八個國家計劃從10月開始增產，美國原油期貨連五日下殺，失守73美元大關。

CNBC報導，美國西德州原油7月期貨，4日盤中跌1.78%至每桶72.90美元，今年來的漲幅幾乎快全數回吐，僅剩1.73%。布蘭特原油8月期貨跌1.56%至每桶77.14美元，今年來漲幅縮小至0.12%。

以沙烏地阿拉伯、俄羅斯為首的八個OPEC+成員國，意外宣布從今年10月到明年9月，每日減產220萬桶的方案將逐步退場。這表示原油供給將在今年第4季起開始增加。

但石油經紀商PVM的分析師瓦加認為，只要夏季的汽油需求未令人失望，下行空間應該有限。近來原油賣壓也應有助於緩和全球通膨壓力。

此外，油價走低，部分原因可能是對經濟成長的憂慮。3日數據顯示，美國製造業陷入萎縮。

OPEC 俄羅斯 美國

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