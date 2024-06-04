泰國修改規定 跨國買小額商品要繳消費稅
泰國中小企業主向政府抱怨，民眾從國外買小額貨物免消費稅，影響他們生意。泰國內閣會議今天通過財政部提案，未來民眾從國外買貨品進泰國都要繳交7%的消費稅。
民族報（Tha Nation）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，原先泰國民眾上網從國外買東西進泰國，只要售價在1500泰銖（約新台幣1328元）以下就可免除7%的消費稅（VAT）。
不過泰國的中小企業向政府抱怨，民眾從國外特別是中國買東西進泰國，售價1500泰銖以下的貨品免消費稅，對他們的生意造成影響。
財政部因此向內閣提案修正規定，未來民眾從國外買東西進入泰國，即使售價在1500泰銖以下，也必須要繳交7%的消費稅，將由關稅署負責執行。
財政部副部長朱拉潘（Chulaphan Amornvivat）之前表示，修正規定是為了確認所有國內外公司及中小企業都適用同樣的消費稅規定。
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