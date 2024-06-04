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美國經濟數據引發擔憂 亞股大多收跌

中央社／ 香港4日綜合外電報導

儘管數據提振了降息希望，但由於跡象顯示美國經濟疲軟，今天亞洲股市大多收跌。此外，由於印度總理莫迪可能不如預期般大獲全勝，印度孟買股市一度重挫逾7%。

法新社報導，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）宣布，將從今年10月開始取消部分減產，時間比一些觀察人士的預期還早，這個消息導致國際油價今天挫跌。近幾週來，投資人擔心美國聯邦準備理事會（Fed）在2025年前不會降息。因為通膨仍高於標準，且決策者警告不應過早採取行動，並堅持要看到更多證據，表明物價已受到控制，導致投資人開始緊張。

美國供應管理協會（Institute for Supply Management,ISM）3日發布製造業指數，顯示美國5月製造業活動連續第2個月下滑。

數據顯示，企業正面臨利率上升和消費者支出疲軟等問題。

美國加拿大帝國商業銀行私人財富管理公司（CIBC Private Wealth US）的普澤吉奧（GaryPzegeo）表示，「ISM數據再度驗證幾個普遍的經濟趨勢：通膨放緩、經濟成長變慢以及勞動力市場緊俏。 」

「我們應該會看到，今年稍晚降息的可能性更高，這已反映在利率期貨上。」

儘管投資人將近期疲軟的經濟數據視為積極訊號，因為它為聯準會降息提供了空間，但最新消息又引發對經濟前景的擔憂。

BMO資本市場公司（BMO Capital Market）的林金（Ian Lyngen）和哈特曼（Vail Hartman）指出，「投資人正對下行趨勢加速的跡象保持警惕。」

備受關注的美國非農就業數據將於7日公布，該數據將說明勞動力市場和經濟最新概況。

華爾街3大主要股票指數走勢分歧，那斯達克指數和標準普爾500指數在大型科技股的支撐下上漲。

亞洲股市則表現欠佳，東京、雪梨、首爾、新加坡和台北都收黑。

港股則逆轉盤初跌勢，小幅收漲；上海、威靈頓和雅加達股市也收漲。

印度總理莫迪領導的「印度人民黨」（BharatiyaJanata Party，BJP）看似即將贏得全國大選，但並非最初預期的壓倒性勝利。孟買股市盤中一度重挫逾7%。

指數 美國

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