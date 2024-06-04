日銀傳下周可能決定減少購債金額 日圓匯價彈升0.5%

消息人士透露，日本銀行（央行）下周會議（14日）可能討論減少公債購買金額，帶動日圓兌美元4日盤中升值0.5%，報155.25日圓兌1美元。

彭博資訊報導，日銀目前每月約購買日本公債6兆日圓，消息人士指出，日銀可能考慮在適當時機減緩購債速度，並考慮是否需要公布更多經濟展望的細節，以提高決策的可預測性。

消息人士表示，基於日銀無意驚嚇市場，因此任何政策改變都將是漸進式及階段性。之前日銀官員並未指出具體的購債金額，不過新的購債目標可能是每月購買5兆日圓。

儘管一些投資機構預期日銀將於6月減少購債金額，並於7月再度升息，但消息人士表示，日銀減少購債金額並不保證還會有進一步緊縮行動。

近周來日本公債殖利率全面上升，10年期殖利率一度升到2011年來高點。市場人士密切觀察下周會議的結果，確定是否改變購債計畫，及對日圓匯率的可能影響。

消息人士表示，日銀無意迅速減少購債金額；而且一旦殖利率大幅上升，日銀將採取因應行動；但日銀的基本立場仍是公債殖利率原則上將由市場決定。