快訊

指防疫規定多數編造…美防疫專家佛奇跌落神壇 衛福部曝我國防疫政策這樣制定

日本必吃「3樣平價美食」！ 住日國人每天嗑：無敵好吃

曾在情人節公開認愛！李妍瑾結婚不到1年爆婚變 閨蜜甄莉證實了

日銀傳下周可能決定減少購債金額 日圓匯價彈升0.5%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
彭博資訊報導，日本銀行（央行）下周會議（14日）可能討論減少公債購買金額。歐新社
彭博資訊報導，日本銀行（央行）下周會議（14日）可能討論減少公債購買金額。歐新社

消息人士透露，日本銀行（央行）下周會議（14日）可能討論減少公債購買金額，帶動日圓兌美元4日盤中升值0.5%，報155.25日圓兌1美元。

彭博資訊報導，日銀目前每月約購買日本公債6兆日圓，消息人士指出，日銀可能考慮在適當時機減緩購債速度，並考慮是否需要公布更多經濟展望的細節，以提高決策的可預測性。

消息人士表示，基於日銀無意驚嚇市場，因此任何政策改變都將是漸進式及階段性。之前日銀官員並未指出具體的購債金額，不過新的購債目標可能是每月購買5兆日圓。

儘管一些投資機構預期日銀將於6月減少購債金額，並於7月再度升息，但消息人士表示，日銀減少購債金額並不保證還會有進一步緊縮行動。

近周來日本公債殖利率全面上升，10年期殖利率一度升到2011年來高點。市場人士密切觀察下周會議的結果，確定是否改變購債計畫，及對日圓匯率的可能影響。

消息人士表示，日銀無意迅速減少購債金額；而且一旦殖利率大幅上升，日銀將採取因應行動；但日銀的基本立場仍是公債殖利率原則上將由市場決定。

日本

延伸閱讀

日幣暴跌、國債崩盤...日圓比紙還不如？專家分析：怕激怒美國、不到最後政府不干預

00919殖利率10%以上…但25塊好貴？ 存股哥：若股價50依然毫不考慮地買進

00919配息0.7元…殖利率高達9.5％！ 專家：你準備好要加碼了嗎？

日10年債殖利率觸及11年來高點1% 市場押注日銀7月升息

相關新聞

美銀：晶片業牛市將持續到2026年中 帶旺3題材同受惠

人工智慧（AI）熱潮狂燒，帶動費半指數今年來大漲26%，升幅超越標普500指數，究竟晶片股還能不能買？美國銀行（BofA...

英特爾CEO認為中國晶片市場有大好機會 告誡美國打壓過頭恐適得其反

英特爾執行長基辛格4日表示，該公司想盡可能供應更多晶片到中國大陸，但他也告誡，過度嚴苛的美國出口管制，只會刺激這個亞洲最...

日本推動畫與和食 訂逾50兆日圓經濟效益目標

日本政府為推動日本動畫與「和食」等相關產業成長彙整新戰略，訂定希望在2033年之前創造翻倍以上的逾50兆日圓（約新台幣1...

獲利了結賣壓拖累 日股收跌

日本東京股市今天在獲利了結賣壓拖累下，隨著前一天的美股道瓊指數跌勢下挫，終場收低

女CEO增多！蘇姿丰身價3030萬美元 連5年榜首

美聯社公布調查結果，2023年共有25位女性出任大型公司的執行長職務，人數是2011年開始調查以來最多，其中晶片大廠超微...

巴菲特持有美國庫券1,580億美元 高於任何外國機構

摩根大通分析師估計，巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）握有美國國庫券市場3％部位，總金額達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。