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英特爾CEO認為中國晶片市場有大好機會 告誡美國打壓過頭恐適得其反

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
英特爾執行長基辛格4日表示，若美國對中國晶片產業的打壓太過強硬，可能有適得其反的風險。路透
英特爾執行長基辛格4日表示，若美國對中國晶片產業的打壓太過強硬，可能有適得其反的風險。路透

英特爾執行長基辛格4日表示，該公司想盡可能供應更多晶片到中國大陸，但他也告誡，過度嚴苛的美國出口管制，只會刺激這個亞洲最大經濟體自行發展半導體的實力更進步。

日經新聞報導，基辛格4日在台北國際電腦展的記者會上說：「我們正繼續將所有產品出口到中國，並持續提供像Gaudi這樣的產品。」Gaudi晶片是英特爾用來進行人工智慧（AI）運算的繪圖處理器（GPU）。

基辛格表示，相比於欠缺最先進工具的中國大陸同業，英特爾的技術居於領先，在當地具備競爭優勢。他說，中國沒辦法取得市面上最先進的晶片製造技術，也就是極紫外光（EUV）微影設備，「因此，隨著我們（製程）達到2奈米以下，或更先進，英特爾的產品在中國市場將具吸引力。所以我認為我們將繼續擁有不錯的市場機會」。

然而，他也說，若美國對中國晶片產業的打壓太過強硬，可能有適得其反的風險，「如果（美方的）做法限制太多，那中國就必須打造出自家的晶片」。

報導指出，目前有跡象顯示，在美國的打壓下，中國的晶片製造實力已有進步。例如，華為宣稱旗下Ascend晶片的效能堪比輝達的產品，這家中國科技巨頭去年也推出Mate 60 Pro智慧手機，搭載的是自研的7奈米晶片。

半導體 奈米 美國 英特爾

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