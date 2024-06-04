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日本推動畫與和食 訂逾50兆日圓經濟效益目標

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本壽司。 示意圖／ingimage
日本壽司。 示意圖／ingimage

日本政府為推動日本動畫與「和食」等相關產業成長彙整新戰略，訂定希望在2033年之前創造翻倍以上的逾50兆日圓（約新台幣10兆3911億元）經濟效益目標。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府期盼透過在海外推廣內容產業，及擴大吸引外國觀光客到日本旅遊等來達成目標。

日本政府在「智慧財產戰略本部」會議上，為促進動畫及和食等日本文化相關產業進一步成長，彙整出新的「酷日本（Cool Japan）戰略」。

在新的戰略中，日本政府將相關產業定位為國家重要產業，政府也將針對相關作為提供協助，希望在2033年之前創造較目前翻倍的逾50兆日圓經濟效益。

具體作法包括在海外市場強化推動數位內容，及透過善用自然與文化財的高附加價值觀光商品，在全日本擴大吸引外國觀光客造訪等。

日本首相岸田文雄表示，將基於新戰略推動跨部會合作，並要求相關部會首長迅速採取行動。

會中也通過「智慧財產推進計畫」，內容包括在經濟安全保障上及重要先進技術等領域，制訂強化參與國際市場規範建立的戰略。

動畫 日本

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