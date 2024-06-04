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研究：歐盟風能及太陽能增長 取代2成火力發電

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導

能源智庫Ember發布報告指出，自這屆歐盟執委會就任的2019年起，截至2023年歐盟風能、太陽能發電量增長46%，取代1/5的化石燃料發電量。

路透社報導，歐盟執委會已提出到2030年底前，使再生能源占整體能源結構45%的目標。

歐洲議會選舉即將於6月6日至9日登場。民調顯示，歐洲議會主流的親歐陣營（包含中間偏右、中間偏左、綠黨和自由派）雖仍能取得多數，但席次會下滑，而極右翼的席位則將增加。

雖然歐盟許多限制溫室氣體排放的政策已上路，但一些相關法律將在未來5年檢討，推動更具氣候雄心的立法可能更困難。

報告指出，歐盟的風力和太陽能裝置容量自2019年以來增加65%。風電容量2023年上升31%，達到219百萬瓩（GW）；太陽能則變兩倍有餘來到257 GW，相當於這4年間每天裝設23萬多片太陽能板。

如果沒有風力和太陽能的擴張，化石燃料發電量只會下降1.9%，而不是22%。

Ember歐洲專案主管布朗（Sarah Brown）說：「歐盟現在擁有比以往更多的本地風能和太陽能電力，將燃煤和燃氣發電量推向歷史低點。」

「歐盟目前正處於歷史性、永久性的轉變－即擺脫對化石燃料發電的依賴。」

新增的太陽能和風能容量幫助再生能源在歐盟能源組合占比，從2019年的34%提高到2023年的44%。

與此同時，煤炭和天然氣發電量下降使化石燃料發電量占比從39%降至32.5%。

再生能源 化石 歐盟

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