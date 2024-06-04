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巴菲特持有美國庫券1,580億美元 高於任何外國機構

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在沒有更好的投資機會下，巴菲特樂於持有等同於現金的國庫券。美聯社
在沒有更好的投資機會下，巴菲特樂於持有等同於現金的國庫券。美聯社

摩根大通分析師估計，巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）握有美國國庫券市場3％部位，總金額達到1,580億美元。

摩根大通固定收益策略師 Teresa Ho 領銜的團隊指出，波克夏目前持有的國庫券超過任一國際機構、穩定幣發行者、境外貨幣市場基金或地方政府的投資部位。

巴菲特顯然不急於處分掉這些國庫券。他在5月的股東大會上表示，波克夏第1季止持有1,820億美元的現金和國庫券，本季將增至超過2,000億美元。

巴菲特在股東會上說：「我們很樂意花掉這些錢，但除非我們真的認為有什麼是風險非常小的、並且能為我們賺大錢的的機會，否則我們不會花。」

他說：「在目前情況下，我毫不在意增加現金比重。」我認為，當我看了股市其他的投資機會，再看看世界的結構時，我們覺得現金很有吸引力。」

摩根大通分析師認為，若加密幣立法過關，市場消化更多的國庫券供給並無困難，因應參與這市場的不僅僅有巴菲特，還有貨幣市場基金、Fed和穩定幣發行者。

巴菲特 摩根 波克夏

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