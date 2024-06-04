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研究：歐洲大選在即 TikTok放行多支含謠言廣告

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
非政府組織「全球見證」今天公布報告指出，熱門短影音平台TikTok在本月歐洲大選前核准了含有政治假資訊的廣告，不僅違反自身指導方針，也令人質疑它是否有能力偵測選舉謠言。（美聯社）
非政府組織「全球見證」今天公布報告指出，熱門短影音平台TikTok在本月歐洲大選前核准了含有政治假資訊的廣告，不僅違反自身指導方針，也令人質疑它是否有能力偵測選舉謠言。（美聯社）

非政府組織「全球見證」今天公布報告指出，熱門短影音平台TikTok在本月歐洲大選前核准了含有政治假資訊的廣告，不僅違反自身指導方針，也令人質疑它是否有能力偵測選舉謠言。

「全球見證」（Global Witness）針對愛爾蘭受眾製造了16支廣告，內容含有關於本週歐洲聯盟（EU）大選的假資訊，然後向TikTok、影音頻道YouTube和社群平台X等3個平台申請核准。

「全球見證」在報告中說，年輕選民特別愛用的TikTok核准了全部16支廣告；YouTube揪出其中14支；X則過濾掉所有廣告，並將「全球見證」的假帳號停權。

「全球見證」資深運動人士裴克（Henry Peck）告訴法新社：「TikTok在這次測試中表現得一塌糊塗。」

「全球見證」上月推出這些假廣告，其中全都含有可能對選舉程序構成風險的內容，例如聲稱有選舉暴力的危險和傳染病擴散，警告選民最好待在家裡。

這些廣告還包含將合法投票年齡提高到21歲的假公告，以及呼籲民眾用電子郵件投票，但歐盟選舉並不允許這種投票方式。

「全球見證」向法新社出示TikTok對這份研究報告的回應，TikTok承認這些廣告違反平台政策，但也引用內部調查結果聲稱，系統有正確辨識出違規行為，只是由於主管人的「人為疏失」，這些廣告仍獲核准。

TikTok發言人告訴法新社：「我們立即制定了新程序，以助預防未來再發生這種事。」

科技界運動人士正要求各大平台解決全球各地大量假資訊影響選舉的問題，這類問題引發的憂慮與日俱增。

裴克說，在美國等多個國家舉行重要選舉的這一年，社群媒體網站採取行動打擊對民主的威脅「至關重要」。

他說：「我很訝異，因為TikTok過去曾揪出違反規定的內容，而這次什麼也沒發現。」

「全球見證」表示，已向愛爾蘭監管機關正式投訴，質疑TikTok可能違反歐洲為削減選舉威脅所制定的規範。

TikTok 大選 廣告

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