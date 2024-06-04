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日大國藥妝不當販售免稅品給陸客 遭追稅3億日圓

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本連鎖藥妝店「大國藥妝店」位於大阪的幾間分店，因長期以免稅價格出售大量商品給疑似用來轉售的中國觀光客，涉及不當販售免稅品，遭大阪國稅局追稅約3億日圓並完成補稅。路透
日本連鎖藥妝店「大國藥妝店」位於大阪的幾間分店，因長期以免稅價格出售大量商品給疑似用來轉售的中國觀光客，涉及不當販售免稅品，遭大阪國稅局追稅約3億日圓並完成補稅。路透

日本連鎖藥妝店「大國藥妝店」位於大阪的幾間分店，因長期以免稅價格出售大量商品給疑似用來轉售的中國觀光客，涉及不當販售免稅品，遭大阪國稅局追稅約3億日圓並完成補稅。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，遭追稅的是經營大阪中央區等地「大國藥妝店」的「中央大國」及「道頓堀大國」，兩家公司皆為株式會社「大國」的子公司。

日本不允許將商品以免稅價格賣給疑似在國內轉售的消費者，但相關人士表示，根據大阪國稅局調查，位於大阪鬧區的幾間大國藥妝店分店，過去以免稅價格出售大量化妝品及醫藥品等給中國觀光客，其數量多到無法裝入一般行李箱內。

因此，國稅局對兩家公司追徵從2019年起漏報兩年的消費稅等稅款，總計約3億日圓（約新台幣6220萬元）。住在日本的中國導遊經常帶著觀光客到這些分店消費，研判不當免稅銷售額高達約30億日圓。

母公司「大國」表示已完成修正申報並補繳稅款，「我們誠摯接受國稅局指正，現在都依規定販售商品」。

免稅 大阪 日本 消費稅 陸客

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