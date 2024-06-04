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iPhone折疊機再等三年？傳最快2027年才會出

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
坊間一直傳說iPhone要出折疊機。路透
坊間一直傳說iPhone要出折疊機。路透

傳說中的蘋果iPhone折疊機，一直是市場上的熱門話題。分析師表示，最快可能也要等到2027年才會出現。

專門報導蘋果新聞的Apple Insider報導，蘋果的對手三星早已進入折疊機市場，蘋果目前按兵不動。坊間相信蘋果是鴨子划水，分析師們也有相似見解。

集邦科技（TrendForce）周一（3日）發表的報告，討論折疊機市場。分析師認為，折疊機在2028年之前可以占有5%市場，大多的探討圍繞著三星、華為等廠商，也略為帶到蘋果。

集邦在報告中提到，「關於蘋果將會投入折疊機市場的謠言仍在流傳」。分析師們不排除蘋果仍然在發展所謂的「iPhone Fold」概念。「蘋果還在評估零件的特性與表現，對於折疊及其耐折程度有很嚴格的要求」。

報告跟進一些傳聞，也說2027年以前，蘋果不太可能推出折疊機。集邦評論，一旦蘋果推出折疊機，以蘋果龐大勢力和產品受歡迎的程度，「將會明顯改變市場動能」。

今年3月時有報導傳出，蘋果未具名資深主管說，原本定2026年第4季要推出折疊機的日程，已經延後到2027年第1季。

同在3月，一位市場研究員在研討論上說，蘋果折疊機將比預期更晚推出，時間點在2026年。2月另一份報告則是表示，一款折疊式的iPad將會在2026年或2027年取代iPad上市。另外也有蘋果已經放棄開發折疊機的說法。

這麼多的傳聞很難相信是真的，Apple Insider說，以往有關iPhone折疊機的傳言，許多後來都被證明不正確。外界廣泛相信，蘋果至少正在研究兩款折疊式原型機，這可由蘋果申請了折疊鏈軸等多項保護iPhone Fold專利，得到佐證。

iPhone 摺疊式手機 蘋果

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