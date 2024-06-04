英特爾CEO基辛格發表Xeon 6處理器 為Intel 3製程首款產品

英特爾執行長基辛格，第一個發布的產品是，具有E-core的Xeon 6處理器，為Intel 3製程的首款產品。

基辛格表示，和前代相比，Zeon 6處理器在雲端和超大資料中心的效能提高4.2倍，媒體轉譯的每瓦效能（performance-per-watt）也提高2.6倍，機櫃尺寸可縮小三分之一，並可節省8,000兆瓦時（MWh）電力。

他說，若有500座資料中心升級至新處理器，省下電力足以讓140萬戶台灣家庭供電一年，並能供電給台北101 500年以上，也可抵銷370萬輛汽車的碳排。

基辛格說，今年稍晚，英特爾將推核心加倍的Zeon E-Core處理器，核心數將增至288個。由於企業有許多數據未加以挖掘，結合Zeon和檢索增強生成（RAG），以及大型語言模型（ LLMs），可以釋出相關潛力。