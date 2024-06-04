英特爾CEO基辛格發表Xeon 6處理器 為Intel 3製程首款產品
英特爾執行長基辛格，第一個發布的產品是，具有E-core的Xeon 6處理器，為Intel 3製程的首款產品。
基辛格表示，和前代相比，Zeon 6處理器在雲端和超大資料中心的效能提高4.2倍，媒體轉譯的每瓦效能（performance-per-watt）也提高2.6倍，機櫃尺寸可縮小三分之一，並可節省8,000兆瓦時（MWh）電力。
他說，若有500座資料中心升級至新處理器，省下電力足以讓140萬戶台灣家庭供電一年，並能供電給台北101 500年以上，也可抵銷370萬輛汽車的碳排。
基辛格說，今年稍晚，英特爾將推核心加倍的Zeon E-Core處理器，核心數將增至288個。由於企業有許多數據未加以挖掘，結合Zeon和檢索增強生成（RAG），以及大型語言模型（ LLMs），可以釋出相關潛力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言