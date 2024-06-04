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馬斯克旗下X正式放行成人內容 不符合2條件者禁止瀏覽

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
社群平台X 3日宣布變更成人內容政策，正式允許使用者張貼色情內容，未滿18歲或未設定年齡者無法瀏覽色情內容。圖為X開啟畫面。美聯社
社群平台X 3日宣布變更成人內容政策，正式允許使用者張貼色情內容，未滿18歲或未設定年齡者無法瀏覽色情內容。圖為X開啟畫面。美聯社

衛報報導，科技鉅子馬斯克旗下社群X3日宣布變更成人內容政策，正式允許使用者張貼色情內容，未滿18歲或未設定年齡的使用者無法瀏覽色情或暴力內容，以此因應各國監管機構的呼籲，避免兒童接觸不當內容。

過去X並未明令禁止使用者張貼成人內容，許多性工作者會使用該平台作為宣傳，引導前往專門的付費成人網站，如OnlyFans。

現在X正式變更內容政策，正式允許使用者張貼色情內容，包含裸露與暗示性行為等內容將被要求調整瀏覽設定。

另一方面，未滿18歲及未設定年齡者將無法瀏覽相關成人內容。使用者也可自行設定不觀看成人內容。

X指出，平台將偵測使用者張貼內容，倘若瀏覽設定與內容不符，將自動調整設定。

相關政策變更也適用於暴力言論和影音內容，諸如威脅、煽動、美化或表達暴力與傷害等。

消息指出，青少年較成年人更常使用X瀏覽色情內容。英國一項2023年1月研究指出，41%介於16至18歲青少年使用X觀看色情影音，使用專門成人網站的比例則為37%。

X 社群媒體 馬斯克

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