英特爾AI PC處理器Lunar Lake秋季大量供應 特別感謝台積電
英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）4日在台北國際電腦展（ Computex）發表演說時，宣布人工智慧（AI）個人電腦（PC）旗艦產品Lunar Lake，秋季將大量供應。
基辛格表示，AI PC的重要性不亞於網路時代開端，他也大肆讚揚去年推出的Core Ultra處理器，表示生態系夥伴包括仁寶、技嘉、宏碁、華碩、戴爾、LG及緯創等。
進入CopilotPC+階段，基辛格介紹AI PC旗艦產品Lunar Lake，並且特別感謝「我們的朋友」台積電。微軟執行長納德拉在影片中表示，Lunar Lake是實現裝置上AI的利器。
基辛格說，Lunar Lake晶片的繪圖效能提高多達50%，神經處理器（NPU）AI運算效能提高多達四倍，將在秋季大量供應。
他說，有些人說NPU是你們唯一需要的，「簡而言之，這是不正確的」，中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）的整合也很重要。他也分別邀請華碩董事長施崇棠與宏碁董事長陳俊聖上台。
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