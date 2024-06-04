英特爾AI PC處理器Lunar Lake秋季大量供應 特別感謝台積電

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）4日在台北國際電腦展（ Computex）發表演說時，宣布人工智慧（AI）個人電腦（PC）旗艦產品Lunar Lake，秋季將大量供應。

基辛格表示，AI PC的重要性不亞於網路時代開端，他也大肆讚揚去年推出的Core Ultra處理器，表示生態系夥伴包括仁寶、技嘉、宏碁、華碩、戴爾、LG及緯創等。

進入CopilotPC+階段，基辛格介紹AI PC旗艦產品Lunar Lake，並且特別感謝「我們的朋友」台積電。微軟執行長納德拉在影片中表示，Lunar Lake是實現裝置上AI的利器。

基辛格說，Lunar Lake晶片的繪圖效能提高多達50%，神經處理器（NPU）AI運算效能提高多達四倍，將在秋季大量供應。