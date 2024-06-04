網紅吉爾憑貼圖單日進帳8千萬美元 E*Trade考慮趕他走

2021年引爆迷因股軋空熱潮的網紅吉爾（Keith Gill），本周日在線上論壇Reddit發了一張投資組合圖，又引發遊戲驛站（GameStop，股票代號GME）股價大漲。華爾街日報報導，網路券商E *Trade擔心吉爾最近購買GameStop選擇權可能有操縱股票之嫌，正考慮將吉爾逐出其交易平台。

知情人士透露，有「Roaring Kitty」之稱的吉爾5月再度掀起迷因股熱潮前不久，便在E*Trade上買進了大筆的GameStop選擇權。本周，吉爾發布一張E*Trade帳戶的截圖，激勵GameStop周一股價收盤大漲21%。他周一盤後再發截圖，顯示他帳面增加了8,550萬美元，目前價值1.4億美元。自從他復出以來，GameStop已上漲70%以上。

在E*Trade看來，吉爾這種影響力讓人擔心他會為了自己的利益而哄抬股價。華爾街日報引述知情人士指出，相關討論包括吉爾的行為是否構成操縱，不過，該公司也擔心，將吉爾踢出平台，不知會引起網紅追隨大軍什麼反應。

據知情人士透露，美國證券與交易委員會（SEC）也在調查吉爾在社交媒體發文前後GameStop選擇權買權的交易狀況。一名知情人士表示，這些選擇權交易在SEC內部引發是否應構成操縱行為的討論。不能確定的是，SEC是否針對吉爾本人予以調查。

5月12日周日，吉爾相關一個X帳戶發布了一張圖片，顯示一名坐著的男子身體前傾，這是他在三年來首次發帖。

隔天，正當GameStop和其他迷因股的交易大增之際，E*Trade系統發生癱瘓。當天，大多數客戶在好幾個小時都無法使用交易平台。知情人士透露，在這段時間，E*Trade採用了「緊急交易程序」，改為電話接單，並將下單指令記在紙上或電子郵件裡。知情人士透露，平台當時出現的是內部問題，與交易量激增沒有關係。