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大摩警告這些「熱門宏觀交易」 因美國大選風險升高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
由於美國大選的不確定性升高，摩根士丹利示警多項熱門宏觀交易要小心風險。路透
由於美國大選的不確定性升高，摩根士丹利示警多項熱門宏觀交易要小心風險。路透

摩根士丹利（大摩）說，隨著美國大選的不確定性提高，投資人急於縮減曝險的話，恐將危及今年一些原本最熱門的宏觀交易，例如：做多美元兌低收益貨幣、減碼較長期美國公債等等。

大摩策略師宏貝赫（Matthew Hornbach）和羅德（James Lord）在最新的報告中指出，投資人在11月大選之前離場，這些熱門交易策略可能會受到擠壓。

摩根士丹利團隊在5月31日的年中展望報告中寫道，隨著大選臨近，「大多數投資人會選擇削減投資組合中的曝險」，「一旦最早採取行動的投資人降低熱門投資標的的曝險，宏觀市場的走勢勍可能會鼓勵更多投資人跟進。」

他們認為，交易員沒有假設政治有維持現狀的餘裕，因為只需看看後新冠疫情時期，財政政策對經濟和貨幣政策的巨大影響，就不宜冒險。他們彙將把曝險調回到更接近基準位置，或是把投資存續期間（duration）調回到更接近基礎負債的水準，如此才能針對政策相關風險進行避險操作。

大摩條列出下面這些宏觀市場部位，在愈來愈靠近大選時，看起來風險較高：

-- 存續期間中性的美國公債殖利率曲線趨陡交易

-- 相對於歐洲和加拿大，低配（underweight）美國存續期間

-- 低配日本存續期間

-- 做多美元兌收益率較低的G-10貨幣與新興市場貨幣

宏貝赫和羅德說，在這些投資部位隱含著一種信念，那就是，由於美國經濟成長繼續表現得比世界其他地區好，美國聯準會將把利率「永遠維持在較高水準」。他們寫道：「從現在到美國大選，或是大選之後的某個時間點，這種假設可能被證明是不明智的，屆時就會覺得，聯準會的政策立場看起來比目前所想的緊縮得多。」

大摩經濟學家目前預期美國聯準會將從9月開始降息，10年期美國公債殖利率年底會降至4.10%，比當前水平低約30個基點。他們還預測殖利率曲線，或是10年期與2年期殖利率之差，在近兩年前陷入倒掛之後，終於要在2025年上半年回歸正常了。

針對美元後市，宏貝赫和羅德認為，基於世界其他地區債券殖利率下降速度甚至超過美國，未來幾個月，美元仍將有溫和買盤。另外，美國大選導致風險溢價上升，也應該可以支撐美元。

大摩 投資人 美國大選 風險

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