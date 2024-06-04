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DHL波音777貨機起飛引擎起火、折返成田機場 目擊者稱有爆炸聲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本成田機場4日上午10時15分，一架從成田機場起飛貨機，右引擎傳出奇怪聲音並起火，貨機緊急折返，目擊者稱聽到爆炸聲響。圖／取自YouTube朝日電視
日本成田機場4日上午10時15分，一架從成田機場起飛貨機，右引擎傳出奇怪聲音並起火，貨機緊急折返，目擊者稱聽到爆炸聲響。圖／取自YouTube朝日電視

日本放送協會（NHK）報導，日本時間4日上午10時15分，一架從成田機場起飛的貨機，右引擎傳出奇怪聲音並起火，貨機緊急折返。目擊者稱聽到爆炸聲響。

博立貨運航空（Polar Air Cargo）一架波音777型號的DHL貨運班機，原定4日從成田飛往美國洛杉磯。不過NHK拍攝到成田機場A跑道的畫面顯示，貨機起飛幾秒後，右引擎上方發出亮光。

一名網友也在社群媒體X表示，在可以看見飛機的地方散步時，空中傳來爆炸聲。之後目擊一架貨機飛過，且右引擎冒出火焰。他表示感到非常恐懼，希望貨機有安全降落。

【中央社／東京4日綜合外電報導】

這架飛機在11時30分左右降落成田機場後，待命的消防車也開到這架飛機附近，以防萬一。

NHK拍到的影像顯示，這架飛機降落後機身外觀目前未出現異常，並已停在滑行道附近。

成田機場 日本 波音 爆炸

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