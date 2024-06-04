涉洗錢21億 大紀元時報財務長在美被捕

美國媒體報導，總部位於紐約的「大紀元時報」財務長關偉東（Weidong Guan，音譯）因涉嫌清洗至少6700萬美元（約新台幣21.7億元）非法資金而遭逮捕並被起訴。

美國財經媒體CNBC報導，美國聯邦檢察官指稱，這項計畫涉及加密貨幣、數萬張預付簽帳卡、詐取失業保險金和竊取個人資訊，促使大紀元時報財報中的年度營收大幅成長。

61歲的關偉東在曼哈頓下城的美國聯邦地區法院被控一項共謀洗錢和兩項銀行詐欺罪名。

根據法院告示，關偉東於昨天早上被逮捕，今天下午在曼哈頓聯邦治安法官面前做出無罪抗辯。他以300萬美元的個人具結保釋金獲釋，但只能在紐約和紐澤西部分地區移動，另外還有其他限制。

美國聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中說，關偉東「與其他人合謀，藉由清洗數千萬美元詐欺得來的失業保險金和其他犯罪所得，為自己、媒體公司及其附屬機構牟利」。

威廉斯還說：「當銀行質疑這些資金時，關偉東據稱多次撒謊，並錯誤聲稱這些資金來自捐給媒體公司的正當款項。」

這份起訴書沒有提到大紀元時報，但在這家非營利媒體公司2023年底提交的納稅申報表中，關偉東被列為財務長。

檢方指控，這項洗錢計畫「使一家總部位於紐約曼哈頓的跨國媒體公司」受益。大紀元時報總部就位在曼哈頓西28街。

檢方說，關偉東及其同夥的計畫，使這家媒體公司的收益在2019年到2020年間從「大約1500萬美元增加到6200萬美元左右」。

根據大紀元時報公開的美國國稅局（IRS）非營利組織納稅申報表，這家公司2019年申報計畫收入為1550萬美元；翌年申報免稅收入6270萬美元。

大紀元時報沒有立即回覆CNBC的詢問。

每一項銀行詐欺罪最重可判30年徒刑，共謀罪最重可判20年徒刑。美國司法部在新聞稿中提到，關偉東所受指控「與媒體公司的新聞採訪活動無關」。

美國國家廣播公司（NBC）等媒體曾報導大紀元時報與中國宗教團體「法輪功」的關聯；法輪功近年支持美國前總統川普，認為他是反對中國共產黨的盟友。