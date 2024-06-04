油價重挫3%…OPEC+決策引發賣壓 金價漲1%

國際油價周一（3日）重挫超過3%，價格觸及近四個月來的最低水準，投資人擔心需求前景，並將石油輸出國組織與盟國（OPEC+）複雜的產量決定視為成員國們急於出口更多原油的訊號；金價走高，此前疲軟的美國製造業數據提振了對聯準會今年將有降息空間的押注。

油價重挫3%

布蘭特原油8月期貨下跌2.75美元，跌幅3.4%，結算價報每桶78.36美元，自2月7日以來首次收於80美元以下。西德州原油7月期貨收報每桶74.22美元，為近四個月以來最低，較上周五下跌2.77美元，跌幅3.6%。

OPEC+周日同意將大部分深度減產措施延長至2025年，但為八個成員國從10月起逐步解除自願減產留下空間。該聯盟還同意為阿蓮制定一個新的產量目標，該國一直在推動提高配額。

高盛分析師表示，這一結果對油價不利，逐步取消自願減產顯示，儘管近期全球石油庫存增加，但幾個OPEC+成員國仍有恢復產量的強烈願望。

其他分析師也認為，考量到高利率和美國等非OPEC產油國產量的增加，該聯盟的決定更加不利油價。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay周一在報告中表示：「市場正接受從10月份開始逐步退出自願減產的情況」，「供應風險溢價的下降已經對價格產生了壓力，而OPEC協議對於扭轉這種趨勢幾無助益。」

金價勁揚1%

現貨黃金價格周一收盤上漲1.01%，報每英兩2,350.75美元。5月20日，黃金價格創下2,449.89美元的歷史新高。

美國黃金期貨收高1%，報每英兩2,369.3美元。

High Ridge Futures另類投資和交易總監David Meger說：「有一點回檔，我們更願意稱之為盤整。但再強調一遍，潛在的利多走勢確實來自於對今年稍晚降息的強烈預期。」

數據顯示，美國製造業活動在5月連續第二個月放緩，美國4月營建支出因非住宅活動減少而意外連續第二個月下降。

美元至三周低點，使黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。

其他方面，現貨白銀上漲0.7%，至每英兩30.57美元；白金下滑1.9%，至1,017.55美元；鈀金上漲1.6%，至918.62美元。