ISM數據利空下 美元指數連續三天下跌、日圓勁升0.9%

美元指數周一連續三天下跌，美國5月製造業景氣萎縮速度加快且新訂單指標創下近兩年最大降幅，強化聯準會（Fed）今年降息預期，美債殖利率也受到打壓。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.5%至 104.140，觸及逾兩周來最低水準。歐元兌美元升值0.5%，自3月21日以來首次觸及1.09；美元兌瑞郎連續三日走低，一度下跌0.8%至兩個月低點0.8951；瑞典克朗勁升逾1%至兩個月高位。

美元兌日圓貶值0.9%至155.95，觸及5月21日以來最低價位。

周一數據顯示，美國供應管理協會(ISM)5月製造業採購經理人指數(PMI)從4月份的49.2降至48.7，3月曾觸及18個月高點50.3。Fed下周開會，官員進入靜默期。

美國10年期公債殖利率繼續走低，收在4.401%，連續三個交易日下跌。

墨西哥總統大選結果出爐後披索跌逾3%。美元兌墨西哥披索紐約尾盤勁升4.1%，報17.704披索，此前曾觸及4月中以來的最高點。

與此同時，印度盧比兌美元升至兩個半月高點，尾盤上漲0.4%，報1美元兌83.08盧比。出口民調顯示印度總理莫迪再度贏得執政。