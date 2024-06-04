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紅海危機推升運價 馬士基上修獲利預測
航運巨人馬士基（Maersk）上修全年獲利預期。公司說，紅海航運受阻對全球供應航路的影響，比先前預期更大，推升了運價。
馬士基周一（3日）現在調高今年稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）至70億～90億美元，遠高於先前所估的40億～60億美元。彭博資訊訪調分析師所預期的平均值則是58.6億美元。
這次大約一個月內，做為全球貿易前瞻指標的馬士基二度提高獲利展望。全球貨運航路現在有許多干擾狀況，最大的問題來自遭受葉門激進武裝組織青年運動（或譯胡塞組織）攻擊的紅海。根據彭博行業研究的計算，紅海危機已大約切斷經由蘇伊士運河的80%交通。
馬士基周一表示，他們看到未來會有更多的港口塞船跡象，特別是位於亞洲和中東的港口。海運價格因而飆高。
馬士基說：「態勢逐漸發展起來，預期在2024年下半年，會助攻財務強勁表現。」
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