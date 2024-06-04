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台積電ADR大漲2.6% 換算台股重登千金股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一大漲2.6%，收在154.95美元，較台北交易溢價18.7%，換算台股重登1,000元關卡。(路透)
台積電ADR周一大漲2.6%，收在154.95美元，較台北交易溢價18.7%，換算台股重登1,000元關卡。(路透)

台積電ADR周一大漲2.6%，收在154.95美元，較台北交易溢價18.7%，換算台股重登1,000元關卡。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一在交投震盪中收高，標普500指數連續二日上漲，美國製造業數據疲軟引發對經濟放緩的疑慮，但大型科技股上漲抵銷能源股頹勢。

標普500指數在尾盤反彈後小漲0.1%，報5,283.40點；那斯達克綜合指數上漲93.66點，漲幅0.6%，報16,828.67點，結束了連續三個交易日的頹勢；道瓊工業指數下跌115.29點，跌幅0.3%，報38,571.03點。

輝達（Nvidia）大漲4.9%帶動下，費城半導體指數上漲0.6%，也終止連三日頹勢。超微（AMD）下挫2%。

台灣加權股價指數周一大漲362.54點，收在21,536.76點。台積電大漲3.1%收在846元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 178.24 +2.04 161.00 10.71

中華電 CHT 127.17 -0.93 127.00 0.13

台積電 TSM 1,004.32 +2.59 846.00 18.71

聯電 UMC 55.09 0.00 55.00 0.17

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 標普

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