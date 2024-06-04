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Nvidia領軍那斯達克和費半上漲 抵銷大盤因ISM不佳所累

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
周一早盤，紐約證券交易所發生故障，導致波克夏和和巴理克黃金在內至少60家公司的股票因大幅波動而一度暫停交易。路透
周一早盤，紐約證券交易所發生故障，導致波克夏和和巴理克黃金在內至少60家公司的股票因大幅波動而一度暫停交易。路透

美國股市標普500指數那斯達克綜合指數周一在交投震盪中收高，標普500指數連續二日上漲，美國製造業數據疲軟引發對經濟放緩的疑慮，但大型科技股上漲抵銷能源股頹勢。

標普500指數在尾盤反彈後小漲0.1%，報5,283.40點；那斯達克綜合指數上漲93.66點，漲幅0.6%，報16,828.67點，結束了連續三個交易日的頹勢；道瓊工業指數下跌115.29點，跌幅0.3%，報38,571.03點。

輝達（Nvidia）大漲4.9%帶動下，費城半導體指數上漲0.6%，也終止連三日頹勢。台積電ADR上漲2.6%。超微（AMD）則下挫2%。

輝達上漲4.9%，收於歷史新高1,150美元，輝達執行長黃仁勳在台北電腦展宣布2026年推出下一代Rubin 人工智慧平台後，美銀(Bank of America)分析師將輝達目標價調高至1,500美元。

美國10年期公債殖利率繼續走低，收在4.401%，連續三個交易日下跌。

最近幾天交易震盪拉鋸，周一公布的最新數據顯示美國經濟正在放緩：美國供應管理協會（ISM）公布5月製造業指數的萎縮幅度超過了經濟學家所料。

摩根大通的Marko Kolanovic認為，總經經濟信號表明經濟即將放緩甚至衰退，但因股市不墜，信心也旺，投資人似不以為意。

Truist Advisory Services聯席首席投資官Keith Lerner說：「現在有點像拔河，市場一方面看到數據趨弱，一方面預期聯準會（Fed）可能會降息。」

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員認為Fed將在9月開始降息的機率為59%，高於ISM數據公布前的53%。

受美國原油期貨大跌影響，標普500指數能源類股下跌2.6%，是該中表現最差的類股。

迷因股熱潮重回了市場。Reddit網紅Keith Gill發布一張截圖，顯示他持有1.16億美元GameStop股票後，GameStop股價飆升21%。AMC娛樂控股公司收盤上漲11%。

周一早盤，紐約證券交易所發生故障，導致波克夏和和巴理克黃金在內至少60家公司的股票因大幅波動而一度暫停交易。

蘋果、亞馬遜、Alphabet和Meta在內的其他大型股收漲。微軟和特斯拉收跌。蘋果上漲0.9%，今年來首度轉正。

NVIDIA 指數 美國 輝達 那斯達克

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