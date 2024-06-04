波克夏A股曾暴跌99% 紐約證交所：已解決技術問題

紐約證券交易所（New York Stock Exchange）今天表示，導致部分重要股票暫停交易且造成波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）股價暴跌99.97%的技術問題已獲得解決。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約證交所發布最新消息指出，受影響的股票都已重新恢復交易，「目前所有系統運作中」。

紐約證交所的母公司是洲際交易所集團（Intercontinental Exchange），跟洲際交易所集團有聯繫的一位大型銀行高階主管告訴CNN，洲際交易所集團沒發現任何跡象顯示技術問題是網路攻擊所引起。

紐約證交所提到，全行業報價區間出現技術問題，「引發在紐約證交所掛牌的一些股票停牌」，這些報價區間是由綜合行情協會（Consolidated Tape Association）的證券資訊處理器（securities information processors）發布。

根據紐約證交所的官網，今天稍早有數十檔股票暫停交易，這表明它們交易曾超出所謂的漲跌幅限制區間。

在今天上午近2個小時異常期間，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司的A類股價格一度跌至185.10美元，代表股價暴跌了99.97%，這支股票於5月31日的收盤價為62萬7400美元。

美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）代表沒有回覆CNN的置評請求。