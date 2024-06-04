遊戲驛站股價噴漲40% 分析師：迷因股飆升 市場恐過熱

2021年引爆迷因股軋空熱潮、有「咆哮小貓」（Roaring Kitty）之稱的散戶大哥吉爾（Keith Gill），發出貼文宣稱，握有價值1.16億美元的遊戲驛站（GameStop）股票，帶動GameStop股價在3日美股早盤大漲逾40%。

吉爾在線上論壇Reddit網站的暱稱是DeepF------Value，他2日曬出螢幕截圖，顯示以每股21.27美元，買進500萬股的GameStop股票。儘管真實性無法確認，但貼文出現後，GameStop股價3日早盤爆衝43.2%，其他迷因股跟著水漲船高，連鎖影院AMC盤前一度衝高17%，太陽能廠商SunPower、黑莓公司（BlackBerry）、Reddit股價也都走揚。

不過，彭博資訊分析師提醒，最近的迷因股熱潮再現，可能是市場過熱跡象，在市場逆風增加之際，可能是個凶兆。

同時，吉爾在X平台代號是「咆哮小貓」（Roaring Kitty），他在X平台上貼出UNO卡牌的迴轉卡照片，貼文於紐約時間2日晚上8點發布後，在九個小時內吸引了約550萬人瀏覽。