印度資料中心 投資超車對手

最新產業報告顯示，印度吸引的資料中心投資，將超越日本、新加坡、香港等亞洲競爭對手，受惠於跨國公司亞馬遜和包含信實工業在內的本國公司，都承諾在印度當地大舉投資。

日經新聞報導，根據世邦魏理仕的數據，以用電量來看，印度在2026年止的三年內可望新增850千瓩（MW）的資料中心容量，比去年底增近一倍，同期的成長速度料將超越南韓（495 MW）、日本（407 MW）、香港（296 MW）。

分析師說，印度必然迎來資料中心榮景，原因是善於使用網路的當地人口，正加速運用支付、電商等數位服務，且科技公司也受印度龐大的人才庫吸引，在當地設立辦公室。

在需求激增下，資料中心業者正加碼印度布局。亞馬遜雲端運算服務（AWS）已承諾在2030年前，對旗下的印度運算事業投資127億美元，AWS目前在孟買、和南方城市海德拉巴各有一座資料中心，分別於2016年與2022年啟用。

阿達尼企業和資料中心供應商EdgeConnex的合資企業AdaniConneX在4月說，已從投資人取得14.4億美元的貸款，協助在清奈與孟買新建兩座資料中心，容量加總超過67 MW。該公司的目標是，在2030年前建置1百萬瓩（GW）的容量，整體投資規模上看50億美元。