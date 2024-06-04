印度總理莫迪將推親商措施 要蛻變為能與大陸抗衡的製造業重鎮

出口民調顯示，印度總理莫迪所屬的印度人民黨將在國會選舉大獲全勝，為莫迪獲得史無前例的第三個任期鋪路。官員透露，若莫迪本周確定續任，計劃採取一系列親商措施，包括推動制定法令，使企業更容易聘用和解僱勞工，讓印度蛻變為能與中國大陸相抗衡的製造業重鎮。

印度股匯債市3日上演慶祝行情，股市大盤Nifty 50指數一度大漲3.6%。印度盧比兌美元則升值0.61%，創逾一年最大漲幅，公債價格也走高，走勢與價格背離的10年期公債殖利率一度跌4個基點至6.94%。印度在野黨陣營則拒絕承認出口民調結果。

路透引述印度官員指出，莫迪已承諾要將印度改造成為全球製造中心，想仿照最近提供給半導體及電動車製造商的獎勵方案，對國內生產提供補貼，還打算調降國產商品的重要原料進口稅。

莫迪已強調持續發展經濟的重要性，極力推銷印度成為全球企業從中國大陸分散供應鏈的替代選項。國際貨幣基金（IMF）駐印度辦事處前負責人費爾曼說，印度的問題在於無法提供足夠的就業機會，現在可以做的是提供就業，而製造業可以提供好工作。

印度雖已成功吸引蘋果、Google等美國大企業的供應商，但世界銀行數據顯示，印度的全球製造占比不到3%，遠低於中國大陸的24%。路透引述文件指出，印度計劃在2030年前提高全球製造占比到5%，2047年再提高到10%。

但勞工甄補是一大罩門，在印度許多地區，員工超過百人的公司需要各邦政府授權才能聘用與解僱，導致得企業無法彈性調整營運。印度國會已通過立法，提高門檻到300人，仍待正式批准，但邦政府不願照辦。莫迪希望以這次勝選結果，取得動能及政治資本，讓反對勢力低頭。