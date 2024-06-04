聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度總理莫迪將推親商措施 要蛻變為能與大陸抗衡的製造業重鎮

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
印度計劃在2030年前提高全球製造占比到5%，2047年再提高到10%。 （路透）
印度計劃在2030年前提高全球製造占比到5%，2047年再提高到10%。 （路透）

出口民調顯示，印度總理莫迪所屬的印度人民黨將在國會選舉大獲全勝，為莫迪獲得史無前例的第三個任期鋪路。官員透露，若莫迪本周確定續任，計劃採取一系列親商措施，包括推動制定法令，使企業更容易聘用和解僱勞工，讓印度蛻變為能與中國大陸相抗衡的製造業重鎮。

印度股匯債市3日上演慶祝行情，股市大盤Nifty 50指數一度大漲3.6%。印度盧比兌美元則升值0.61%，創逾一年最大漲幅，公債價格也走高，走勢與價格背離的10年期公債殖利率一度跌4個基點至6.94%。印度在野黨陣營則拒絕承認出口民調結果。

路透引述印度官員指出，莫迪已承諾要將印度改造成為全球製造中心，想仿照最近提供給半導體及電動車製造商的獎勵方案，對國內生產提供補貼，還打算調降國產商品的重要原料進口稅。

莫迪已強調持續發展經濟的重要性，極力推銷印度成為全球企業從中國大陸分散供應鏈的替代選項。國際貨幣基金（IMF）駐印度辦事處前負責人費爾曼說，印度的問題在於無法提供足夠的就業機會，現在可以做的是提供就業，而製造業可以提供好工作。

印度雖已成功吸引蘋果、Google等美國大企業的供應商，但世界銀行數據顯示，印度的全球製造占比不到3%，遠低於中國大陸的24%。路透引述文件指出，印度計劃在2030年前提高全球製造占比到5%，2047年再提高到10%。

但勞工甄補是一大罩門，在印度許多地區，員工超過百人的公司需要各邦政府授權才能聘用與解僱，導致得企業無法彈性調整營運。印度國會已通過立法，提高門檻到300人，仍待正式批准，但邦政府不願照辦。莫迪希望以這次勝選結果，取得動能及政治資本，讓反對勢力低頭。

印度 莫迪

延伸閱讀

中國對印度影響力作戰 加劇社會裂痕干預選情

本周開盤前 五件國際事不可不知

印度莫迪贏面大 股匯債看多

印度基金犀利 乘勢布局

相關新聞

美國5月製造業PMI加劇萎縮 歐亞維持復甦動能

最新數據顯示，受利率居高不下影響，美國製造業景氣意外加劇萎縮，但出口需求連三個月增加，同時歐元區製造業持續復甦，亞洲維持...

南韓發了？ 浦項外海潛藏石油 類股應聲大漲

南韓已發現東南部的浦項外海可能蘊藏多達140億桶的原油與天然氣，當局3日批准今年稍後展開探勘與鑽探活動，有望降低對能源進...

「股神」旗下波克夏A股暴跌99%！多檔美股行情異常

紐約證交所3日出現技術問題，數檔股票的交易都發生行情異常，像是「股神」巴菲特旗下的波克夏公司A股，閃崩將近100%。

遊戲驛站股價噴漲40% 分析師：迷因股飆升 市場恐過熱

2021年引爆迷因股軋空熱潮、有「咆哮小貓」（Roaring Kitty）之稱的散戶大哥吉爾（Keith Gill），發...

印度總理莫迪將推親商措施 要蛻變為能與大陸抗衡的製造業重鎮

出口民調顯示，印度總理莫迪所屬的印度人民黨將在國會選舉大獲全勝，為莫迪獲得史無前例的第三個任期鋪路。官員透露，若莫迪本周...

印度資料中心 投資超車對手

最新產業報告顯示，印度吸引的資料中心投資，將超越日本、新加坡、香港等亞洲競爭對手，受惠於跨國公司亞馬遜和包含信實工業在內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。