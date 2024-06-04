南韓發了？ 浦項外海潛藏石油 類股應聲大漲

南韓已發現東南部的浦項外海可能蘊藏多達140億桶的原油與天然氣，當局3日批准今年稍後展開探勘與鑽探活動，有望降低對能源進口的依賴，南韓石油與天然氣類股也應聲大漲。

南韓總統尹錫悅表示，地質調查結果顯示，浦項迎日灣「高度可能」蘊藏大量石油與天然氣，「調查顯示蘊藏量上看140億桶石油與天然氣的可能性非常高，且已獲主要研究機構與專家驗證」。

他說，他已批准產業通商資源部提出的探勘與鑽探計畫，美國探勘與生產顧問Act-Geo今年底將開始鑽探活動，以評估實際蘊藏量，結果可望在明年上半年得知。能源部官員透露，韓國國家石油公司（KNOC）將主導鑽探活動。

南韓總統府與產業通商資源部指出，這些疑似的蘊藏量是1990年代末東海天然氣田的300倍，金融價值2,200兆韓元（1.64兆美元），足以滿足南韓之後29年的天然氣需求、以及之後四年的石油需求。從鑽探到實際生產通常需時七到十年。

這個消息公布後，南韓石油與天然氣類股3日應聲大漲，國營的韓國天然氣公司股價收盤飆漲29.9%，浦項國際也狂漲19%，SK天然氣公司大漲近7%，煉油業者SK創新公司也漲逾6%。

雖然尹錫悅以「龐大」形容潛在的蘊藏量，但與美國、沙烏地阿拉伯等主要石油輸出國家相比仍是小巫見大巫。南韓能源部推估，這些能源蘊藏相當於多達12.9億噸天然氣、多達42.2億桶石油。

尹錫悅也說，若確定蘊藏量，也還沒決定開採在商業上是否可行。南韓必須在外海鑽探至少五次，以評估開採的經濟可行性，每次鑽探成本都約為1,000億韓元（7,230萬美元）。

產業通商資源部長安德根表示，若證實蘊藏量、商業開採可行，將約在2035年開始商業生產，但現在要估算整體投資額還太早。

在俄烏戰爭爆發，導致天然氣價格飆高、供應短缺後，南韓等仰賴化石燃料進口的國家都積極強化能源安全，因為俄羅斯入侵烏克蘭後。

開發國內資源也能降低對外國油氣供應商的依賴，而且可減少價格補貼。根據KNOC，南韓是全球第四大油氣買家，也是第九大能源消費國。