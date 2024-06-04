全球航空業展望樂觀 IATA看好今年營收逼近1兆美元創高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際航空運輸協會（IATA）表示，2024年全球航空公司獲利前景將改善，其中亞太地區航空公司的利潤成長最為顯著。 圖／IATA提供
國際航空運輸協會（IATA）表示，2024年全球航空公司獲利前景將改善，其中亞太地區航空公司的利潤成長最為顯著。 圖／IATA提供

國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空業營收比去年躍增9.7%至創新高的9,960億美元，逼近1兆美元，同時上修今年淨利預測18.7%到305億美元，較去年成長11.3%。不過，由於支出過多，業者的利潤相當微薄。

IATA祕書長華許（Willie Walsh）3日在杜拜舉行的年會說，2024年航空旅客數將達破紀錄的50億人次，人們對飛行需求未曾如此強烈。

全球航空業營收 圖／經濟日報提供
全球航空業營收 圖／經濟日報提供

就地區而言，IATA預估，北美是今年貢獻最多獲利的地區，金額達148億美元，歐洲可望有90億美元，中東約38億美元。亞洲的跨國航空旅遊則維持低迷，因為中國大陸市場仍低於疫前水準。此外，航空貨運也對全球經濟貢獻了8.3兆美元的貿易。

機票價格上漲以及旅客持續在疫後渴望旅行，推動了全球航空業今年營收與獲利成長。不過由於航空公司支出也增加，連帶壓低了利潤率。據IATA預測，今年全球航空業者的費用總和將達9,360億美元，年增率為9.4%，創下紀錄新高。該組織並預測，今年的投資資本報酬率為5.7%，比平均資本成本低約3.4個百分點。

華許說：「航空業正走在可持續獲利的道路上，但仍有很大差距需彌補。5.7%的投資資本報酬率遠低於逾9%的資本成本。」「在每位乘客身上只賺了6.14美元，顯示我們的利潤有多麼微薄。這在世界許多地方，可能連喝一杯咖啡都不夠。」

報酬率 機票

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