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93歲娶67歲 美大亨梅鐸5度婚

聯合報／ 編譯尤寶琪／綜合報導
九十三歲的媒體大亨梅鐸（右）梅開五度，與退休的生物學家艾琳娜·朱可瓦結婚。（美聯社）
九十三歲的媒體大亨梅鐸（右）梅開五度，與退休的生物學家艾琳娜·朱可瓦結婚。（美聯社）

高齡九十三歲的媒體大亨梅鐸一日於加州摩拉加的自家酒莊，與退休分子生物學家艾琳娜．朱可瓦舉行婚禮，是梅鐸第五次結婚

梅鐸旗下的「新聞集團」二日公布新人照片，梅鐸身穿黑色西裝打黃色領帶，六十七歲的新娘則手拿一束白色鮮花，身穿一襲簡約露肩白色禮服，兩人看來非常開心。

出席婚禮的賓客包括職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者隊的八十二歲老闆克瑞夫特和新聞集團執行長湯姆森等人。

梅鐸此前曾四度結婚並育有六個孩子，最近一次婚姻是與模特兒潔芮霍爾，兩人二○一六年結婚，二○二二年離婚。

艾琳娜．朱可瓦此前曾與俄羅斯億萬富豪亞歷山大．朱可瓦有過一段婚姻，兩人育有一女達莎。朱可瓦一九九一年帶著女兒離開俄羅斯定居美國，達莎二○○八年嫁給俄羅斯富豪阿布拉莫維奇，二○一七年離婚。

這對新人是二○二三年夏天開始約會，並且是透過梅鐸第三任妻子、華裔名媛鄧文迪牽線；一位知情人士告訴「每日郵報」：「他們是透過鄧文迪和達莎認識的。」

梅鐸曾在二○二三年宣布與六十六歲的舊金山警局前牧師史密斯訂婚，但訂婚兩周後就畫下句點，沒過多久梅鐸就被狗仔隊拍到與朱可瓦一起出遊。

俄羅斯 梅鐸 結婚

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93歲媒體大亨梅鐸「梅開五度」 迎娶67歲分子生物學家朱可娃

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