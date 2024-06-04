日車廠出包 六款車停售 豐田、馬自達、山葉等品牌安全測試違規

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
豐田汽車董事長豐田章男3日在記者會上為違規行為向大眾致歉。 歐新社
豐田汽車董事長豐田章男3日在記者會上為違規行為向大眾致歉。 歐新社

日本國土交通省3日宣布，五家國內車廠承認安全測試有違規行為，並已要求豐田汽車（Toyota）、馬自達（Mazda）和山葉發動機（Yamaha）暫停出貨總計六款可能未符品管標準的車輛。另外兩家承認違規的車廠為本田汽車（Honda）和鈴木汽車（Suzuki）。

日經新聞報導，為因應大發工業和豐田自動織機先前爆出的測試造假問題，國交省今年稍早下令要求包括汽車和設備製造商等85家汽車業相關企業，調查過去在為車款申請認證時，是否有任何違規行為。

結果發現，上述五家車廠有38款車輛有違規行為，其中六款目前仍在生產，分別為豐田的Corolla Fielder、Corolla Axio和Yaris Cross，馬自達的Roadster RF跑車和Mazda2掀背車，以及山葉的YZF-R1機車。國交省下令這三家車廠符合品管標準前，須暫停出貨這些車輛。

國交省表示，這些違規行為傷害了用戶信任，也動搖了國家汽車認證制度的基礎，4日起將從豐田開始依序對這五家車廠進行現場調查。

豐田汽車董事長豐田章男3日在記者會上向顧客和所有汽車愛好者致歉，並表示「我們疏忽了認證程序，並在未先採取適當預防措施的情況下大量生產車輛」。

豐田汽車表示，暫停出貨將影響兩條生產線，這兩條生產線的年產量為13萬輛車。這家全球最大車廠去年銷量和產量都超過1,100萬輛。

馬自達社長毛籠勝弘同日也表示，將會負擔供應商因暫停出貨而蒙受的損失，並會努力避免重蹈覆轍。

日本 豐田

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