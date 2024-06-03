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美國晶片股早盤漲勢凌厲 Nvidia漲逾3%、台積電ADR漲近2%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股早盤晶片股漲勢凌厲，Nvidia大漲逾3%，台積電ADR漲近2%。美聯社
美股早盤晶片股漲勢凌厲，Nvidia大漲逾3%，台積電ADR漲近2%。美聯社

美股3日早盤漲跌互見，道瓊工業指數小跌70點，或0.1%，標普500和那斯達克指數則分別漲0.1%和0.5%，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）持續帶旺晶片股走勢，費城半導體指數漲0.6%，台積電ADR漲1.9%；輝達本身則漲逾3%。

輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展上發表代號為「Rubin」新一代的AI晶片，效能超越3月才剛發表、預計今年稍晚才要推出的前一代晶片「Blackwell」，帶動輝達紐約3日早盤股價大漲約3.4%。

另一方面，超微（AMD）執行長蘇姿丰3日也在台北國際電腦展上表示，計劃加速推出新款AI處理器，明年將推出MI350系列晶片，後年再推MI400系列晶片。但超微早盤股價卻開高早低，從剛開盤的漲約1.4%，轉為下跌0.5%。

半導體 台積電 指數

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