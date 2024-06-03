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澳洲以保護國家利益為由 下令中資減持稀土礦商股權

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

儘管澳洲與中國正設法修復關係，澳洲當局已下令中國相關基金減持其在當地稀土礦商中的股份。此舉表明對關鍵礦產的掌控已成為重要政治議題。

英國「金融時報」報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）以「國家利益」為由，要求「域瀟基金」（Yuxiao Fund）和4間關係企業出售或處分其在西澳州（Western Australia）稀土開發商「北方礦業」（Northern Minerals）的持股。

財政部表示，「上述決定是根據澳洲外國投資審查委員會（Foreign Investment Review Board，FIRB）的建議所做出，旨在保護國家利益，並確認遵守外國投資框架。」

「域瀟基金」過去也曾申請將北方礦業持股增加1倍，達到近20%，並於去年2月遭澳洲當局拒絕。

此後，北方礦業於去年10月聯絡FIRB，要求監管機構調查域瀟基金是否違反上述命令，並透過相關資金秘密增持股份。根據北方礦業，域瀟基金在新加坡註冊，實際則由中國濟南域瀟集團董事長吳濤控制。

目前域瀟基金已被勒令將其股份減持至8%，而其他4個相關基金和個人，包括英屬維京群島的黑石資源公司（Black Stone Resources）和在阿拉伯聯合大公國註冊的印度洋國際航運和服務公司（Indian OceanInternational Shipping and Service Company）等都已接獲通知，需出售他們自去年9月至今所購買的股份。

上述決策公布之際，澳洲正就中國在稀土領域的「主導地位」展開激烈爭論。稀土主要用於製造風力渦輪機、電動車以及國防工業。

根據國際能源總署（International Energy Agency）的資料，中國控制全球70%的稀土開採和90%的加工產能。

澳洲已將稀土納入其關鍵礦產策略，並希望協助國內企業部門在中國境外發展供應鏈。

北方礦業是Iluka Resources西澳州海岸精煉廠的主要稀土元素供應商。

除澳洲之外，加拿大當局也曾在2022年強迫中資出售關鍵礦產行業股份。

今年3月，加國石墨生產商SRG Mining宣布取消中國碳一新能源集團（Carbon One New Energy Group）的投資計畫；總部位於溫哥華的銅生產商SolarisResources也在5月取消向中國紫金礦業出售15%股份的計畫，2家公司都列舉相關外國投資法規，作為最終放棄交易的原因。

澳洲 稀土 電動

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