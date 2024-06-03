豐田等五家日本車廠承認在安全測試上違規 六款車將暫停出貨

日本國土交通省3日宣布，五家國內車廠承認在安全測試上存在違規行為，並已要求豐田汽車（Toyota）、馬自達（Mazda）和山葉發動機（Yamaha）暫停出貨總計六款可能未符品管標準的車輛。另外兩家承認違規的車廠為本田汽車（Honda）和鈴木汽車（Suzuki）。

日經新聞報導，為因應大發工業和豐田自動織機先前爆出的測試造假問題，國交省今年稍早下令要求包括汽車和設備製造商在內的85家汽車業相關企業，調查過去在為車款申請認證時，是否有任何違規行為。

結果發現，上述五家車廠共有38款車輛存在違規行為，其中有六款是目前仍在生產的車輛，分別為豐田的Corolla Fielder、Corolla Axio和Yaris Cross，馬自達的Roadster RF跑車和Mazda2掀背車，以及山葉的YZF-R1機車。國交省已下令這三家車廠在確定符合品管標準前，必須暫停出貨這些車輛。

國交省表示，這些違規行為不僅傷害了用戶的信任，也動搖了國家汽車認證制度的基礎，4日起將從豐田開始依序對這五家車廠進行現場調查。

豐田汽車董事長豐田章男3日在記者會上向顧客和所有汽車愛好者致歉，並表示「我們疏忽了認證程序，並在未先採取適當預防措施的情況下大量生產車輛」。

豐田汽車表示，暫停出貨將影響到其兩條生產線，這兩條生產線的年產量為13萬輛車。這家全球最大車廠去年銷量和產量都超過1,100萬輛。