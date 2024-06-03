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金融時報：中俄天然氣管線協議停擺 疑價量談不攏

中央社／ 北京/莫斯科3日綜合外電報導

英國金融時報引述3名知情人士說法報導，俄羅斯試圖與中國達成的一項大型天然氣管線協議已陷入僵局，原因是莫斯科認為北京要求的採購價格和供應量並不合理。

根據金融時報（Financial Times），針對新的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線協議，北京當局立場強硬。這顯示俄烏戰爭使俄國總統普京（Vladimir Putin）日益仰賴從中國領導人習近平身上取得經濟支持。

消息人士透露，中國提出的天然氣採購價格接近莫斯科當局大幅補貼後的國內價格，而且僅承諾採購該管線預估年輸氣量500億立方公尺的一小部分。

這條管線一旦獲得核准，俄國西部曾向歐洲輸氣的天然氣田即可連結至中國，並扭轉國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的悲慘命運。

由於銷往歐洲的天然氣銳減，導致Gazprom去年損失6290億盧布（新台幣約2279億元），創下該公司至少25年以來最大虧損。同時，歐洲在擺脫對俄能源依賴和發展能源多元化方面取得比預期更大的進展。

儘管莫斯科當局堅稱有信心會「在不久的將來」就西伯利亞力量2號管線達成協議，但2名消息人士指出，協議停擺導致Gazprom執行長米勒（AlexeiMiller）上月16日未隨普京前往中國進行為期2天的國是訪問。

消息人士表示，天然氣管線協議是普京會晤習近平時提出的3大要求之一，另外2項包含要求中國銀行在俄國境內增加商業活動，以及要求北京拒絕出席烏克蘭籌劃、預計本月在瑞士登場的和平峰會。

消息人士指出，中俄要談成天然氣管線協議目前仍言之過早，且俄國與中國部分銀行擬議的合作規模也遠遠不及莫斯科當局先前的要求。

針對上述報導，Gazprom拒絕評論；中國當局和俄國克里姆林宮（The Kremlin）亦未回覆金融時報的置評請求。

北京 莫斯科

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