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投資人重燃美國降息希望 亞股普遍收高

中央社／ 香港3日綜合外電報導
亞股示意圖。美聯社
亞股示意圖。美聯社

美國最新公布的通膨數據重燃投資人對聯邦準備理事會（Fed）今年降息的希望，亞洲股市今天普遍彈漲。

法新社報導，美國通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）月增幅減緩至去年12月以來低點，提供投資人信心亟需的提振。近來這波拉回行情對投資人信心帶來衝擊。

儘管如此，PCE的年增幅和3月持平。分析師表示，聯準會不太可能基於一次的數據做出決策。聯準會官員之前強調，他們會持謹慎態度避免過早降息。

目前市場焦點轉向7日將公布的美國就業數據，屆時將可一窺美國經濟最新狀況。聯準會官員已表示，勞動市場緩和與否，是他們能否放心支持寬鬆貨幣政策的關鍵。

日興資產管理公司（Nikko Asset Management）策略師芬克（Naomi Fink）告訴彭博，「我們開始看到美國部分疲軟的數據出爐」。

「我們若可以看到某種程度的逐步通膨減緩，我想我們可能可以在全球市場看到不錯的結果。」

瑞士銀行集團（UBS Group）策略師馬西里（SolitaMarcelli）也指出，「數據持續支撐我們基本的軟著陸情節」。

她在報告摘要中說：「這應該可以讓美國央行（聯準會）今年稍後展開寬鬆政策，依我們所見最有可能是在9月的會議。」

美股道瓊工業和標準普爾500指數前一個交易日都收漲，以科技股為主的那斯達克指數則持平作收。

亞洲股市今天普遍收高，香港、東京、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉、雅加達和台北股市都收漲。上海股市則收低。

美國 聯準會 通膨

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