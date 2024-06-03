散戶大哥曬購股截圖 GameStop股價盤前噴漲105%

2021年引爆迷因股軋空熱潮、有「咆哮小貓」（Roaring Kitty）之稱的散戶大哥吉爾（Keith Gill），發出貼文宣稱，握有價值1.16億美元的遊戲驛站（GameStop）股票，帶動GameStop股價在3日美股盤前狂噴一倍多。

吉爾在Reddit網站上的暱稱是DeepF------Value，他2日曬出螢幕截圖，顯示以每股21.27美元，買進500萬股的GameStop股票。這是這個Reddit帳號相隔三年來首次發文，截圖內還有12萬口GameStop買權，總值6,570萬美元，這批選擇權在6月21日到期，給予他以每股20美元購入股票的權利。

與此同時，吉爾在X平台代號是「咆哮小貓」（Roaring Kitty），他在X平台上貼出UNO卡牌的迴轉卡照片，貼文於紐約時間2日晚上8點發布後，在九個小時內吸引了約550萬人瀏覽。

儘管吉爾公布的持股部位，真實性無法確認，但貼文出現後，GameStop從5月31日收盤價的23.14美元，3日盤前一度爆衝105%，但隨後漲幅縮小至約70%。

其他迷因股跟著水漲船高，連鎖影院AMC盤前一度衝高36%，太陽能廠商SunPower、植物肉製造商Beyond Meat、黑莓公司（BlackBerry）、Reddit股價也飆升。