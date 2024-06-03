快訊

2026新北選戰布局 侯友宜接班「挺劉排川」？李四川曝態度

英特爾執行長基辛格提前來台 宴請台廠高層…劉揚偉、陳俊聖都來了

端午連假都不通！基隆潮境公園崩塌近10樓高 估下周二搶通

高通CEO艾蒙：驍龍X Elite晶片將搭載於桌機 「下一代PC就在這裡」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）。歐新社
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）。歐新社

美國晶片大廠高通（Qualcomm）3日表示，該公司新款晶片驍龍（Snapdragon）X Elite與微軟CoPilot+在人工智慧（AI）技術的進展，將帶動「個人電腦重生」（The PC Reborn），其晶片將搭載於桌上型電腦內，而且使用安裝其新款晶片的筆電用戶，將能想用多久就用多久，不必再擔心電池電力耗盡。

高通正提供晶片給微軟AI個人電腦（PC）系列軟體Copilot+，執行長艾蒙（Cristiano Amon）3日在台北國際電腦展（Computex）發表主題演講時說，搭載高通驍龍XElite系統的Windows筆電，電池續航力將是傳統裝置的兩倍長，在運作部分AI功能時，耗能效率更提高超過100倍。

他說，高通產品的耗能效率與聯網能力愈強，將幫助贏得好幾個新市場的占有率，包括汽車和運算。

艾蒙也宣布，其驍龍X和CoPilot+將進入「所有的PC形式」，高通正與宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟及三星電子等合作夥伴，生產諸多Snapdragon驅動的PC，其中許多裝置將在6月18日起上市，「我們真的希望攜手創造歷史，業界也開始留意到」，「我相信這和Windows 95一樣重大」，他宣稱「下一代PC現在就在這裡」。

X 美國

延伸閱讀

台版晶片法投抵首次上路 經部：四家半導體公司提出申請

首度現身台北國際電腦展 高通執行長艾蒙：電腦產業將重生

黃仁勳稱台灣重要「國家」 陸媒報導選擇忽略

認了晶片生產困局 華為高層：能解決7奈米就非常好

相關新聞

Nvidia、AMD、安謀、高通同步上演「Computex行情」 股價盤前大漲

隨著台北國際電腦展（Computex）3日登場，這兩天在台北發表新品與主題演講的輝達（Nvidia）、超微（AMD）、安...

高通CEO艾蒙：驍龍X Elite晶片將搭載於桌機 「下一代PC就在這裡」

美國晶片大廠高通（Qualcomm）3日表示，該公司新款晶片驍龍（Snapdragon）X Elite與微軟CoPilo...

台積電魏哲家明正式接任董事長 日經稱至少面臨「三挑戰」

台積電（2330）總裁魏哲家明天（周二）將兼掌董事長，他2018年接任總裁以來，便默默帶領台積電度過了一段前所未有的成長...

IATA估今年全球航空業淨利可達305億美元 較去年成長11.3%

國際航空運輸協會（IATA）估計，全球航空業今年可望創造高達305億美元淨利，較2023年成長11.3%；去年獲利274...

Ticketmaster被駭 傳5.6億筆個資外洩 暗網叫價50萬元

Ticketmaster母公司「理想國」(Live Nation)在證券文件中指出，駭客集團ShinyHunters聲稱...

亞洲製造業PMI維持動能 日韓景氣轉為擴張

亞洲5月製造業採購經理人指數（PMI）繼續擴張，其中日本和南韓轉正，中國大陸也出現反彈現象，令人看好全球經濟可望持續復甦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。