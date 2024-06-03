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土耳其5月通膨率飆至75.45% 央行估本月開始放緩

中央社／ 伊斯坦堡3日綜合外電報導

土耳其今天公布的官方數據顯示，土耳其5月通膨率較去年同期飆升高達74.45%，不過土國央行預估，消費者物價終於達到頂峰，預料將從本月開始放緩。

法新社報導，土耳其持續對抗生活成本危機，已促使總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）放棄反對以升息壓制通膨的立場。

土耳其央行自2023年6月開始調升基準利率，從8.5%逐步調高至50%。

土國央行總裁卡拉罕（Fatih Karahan）上月將今年底的通膨率預估值從之前預估的36%調升至38%。但他也說，通膨在5月達到高峰後，預計從本月開始放緩。

土耳其統計局（TUIK）今天說，土耳其通膨年增率繼4月加速至69.8%後，上月進一步升至75.45%；5月消費者物價較4月上揚3.7%，符合央行預估。

土國財長希姆謝克（Mehmet Simsek）上月宣布一項為期3年的撙節計畫，目標是透過降低公共支出以抑制通膨。

許多人將艾爾段所屬的執政黨在3月31日巿長選舉中慘敗一事，歸咎於生活物價飆漲和土耳其里拉重貶。

土耳其 艾爾段 通膨

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