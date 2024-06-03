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歐洲央行可望降息 通膨威脅揮之不去

中央社／ 法蘭克福3日綜合外電報導
歐洲央行（ECB）。 （路透）
歐洲央行（ECB）。 （路透）

歐洲中央銀行（European Central Bank）預計本週開始將歐元區（Eurozone）利率從歷史高點下調，但通膨的黏性揮之不去，意味著歐洲央行不太可能啟動快速寬鬆週期。

歐洲央行政策制定者準備在6日將歐元區借貸成本降低0.25個百分點，將基準存款利率從目前4%的歷史高點調降至3.75%。

歐洲央行官員普遍暗示即將到來的降息，並淡化與美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve, Fed）分道揚鑣的憂心；美國強勁的經濟已經延後聯準會何時開始降息的預期。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布茲斯基（CarstenBrzeski）日前表示：「歐洲央行在過去兩個月的內部溝通，使得不降息幾乎已是不可能。」

總部位於法蘭克福的歐洲央行在2022年年中啟動前所未有的升息週期，原因是俄羅斯入侵烏克蘭後能源和食品價格飆升，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致的供應鏈問題。

在連續10次升息後，歐洲央行自去年10月以來一直維持利率不變，但通膨穩步放緩意味著降息即將到來，這將緩解陷入困境的歐元區壓力。

但是，儘管歐洲央行管理委員會（GoverningCouncil）26個成員幾乎篤定將在6日降低借貸成本，但最近高於預期的數據意味著不太可能預示著快速降息週期的開始。

儘管消費者物價漲幅已從2022年底歐洲遭受能源衝擊時逾10%的高峰放緩，但要將通膨率降到歐洲央行設定的2%目標很困難。

根據5月31日公布的數據，使用歐元的20個國家5月通膨年增率來到高於預期的2.6%，也高於4月的2.4%。

歐元區 美國 通膨

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