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IATA估今年全球航空業淨利可達305億美元 較去年成長11.3%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
新冠疫後報復性的旅遊持續，幫助今年全球航空業獲利可望成長逾10%。歐新社
新冠疫後報復性的旅遊持續，幫助今年全球航空業獲利可望成長逾10%。歐新社

國際航空運輸協會（IATA）估計，全球航空業今年可望創造高達305億美元淨利，較2023年成長11.3%；去年獲利274億美元，也優於原先預期的257億美元。今年獲利成長主要是機票價格提高，且旅客持續在疫後渴望旅行。不過由於航空公司支出也增加，按每位旅客計算的獲利拉不起來，只有6.14美元。

國際航空運輸協會今（3）日在杜拜舉行的年會，會中報告了航空業2023年獲利成績與今年的展望。IATA秘書長華許（Willie Walsh）說：「對每位乘客只賺6.14美元，顯示我們的利潤有多薄。在這世界許多地方，可能喝一杯咖啡都不夠。」

全球航空業在新冠疫情期間受到重大衝擊，許多公司需要紓困。疫後需求雖然回復，但航空公司面臨到全新問題。例如：欠缺永續的航空燃料、中國大陸市場未復甦、地緣政治緊張砍掉一些航線等等。

業界另一大瓶頸是新飛機供應不足，影響運量提升。波音和空中巴士都沒辦法配合需求，快速生產出新的飛機。全球各航空公司已經下了幾百架飛機的採購訂單。

華許指出，「解決供應鏈問題至關重要，我們才能夠有效率地部署機隊迎合需求」。如果繁文縟節的法規可以放寬，稅負改善，也能幫助航空業成長。

就區域來看，IATA預估北美會是貢獻最多獲利的地區，金額可達148億美元，歐洲將能有90億美元，中東38億美元。亞洲的國際旅遊則維持低迷，因為中國大陸市場仍低於疫前水準。

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