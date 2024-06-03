快訊

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

又有了！台灣寶可夢中心快龍玩偶缺貨17小時又補貨 免排隊1招堵黃牛

亞洲製造業PMI維持動能 日韓景氣轉為擴張

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本5月製造業PMI一年來首度重登景氣榮枯線50的上方。路透
日本5月製造業PMI一年來首度重登景氣榮枯線50的上方。路透

亞洲5月製造業採購經理人指數（PMI）繼續擴張，其中日本南韓轉正，中國大陸也出現反彈現象，令人看好全球經濟可望持續復甦。

日本5月製造業PMI由4月的49.6升至50.4，一年來首度重登景氣榮枯線50的上方；南韓PMI升至51.6，歷經兩個月萎縮後，一口氣達到2022年5月來最高。

大陸財新5月製造業PMI由前一個月的51.4升至 51.7，連續七個月保持在50上方，並達到23個月最高水準。其中，產出指數維持強勢，也是23個月最高。

台灣製造業PMI從4月的50.2升至50.9，越南維持在50之上。

S&P Global Market Intelligence首席經濟學家Joe Hayes表示，南韓製造業看來正迎接第二春。「調查的定性證據也呈現一幅充滿樂觀的前瞻景象。」

PMI 南韓 日本

延伸閱讀

印度基金犀利 乘勢布局

糞便之後續投垃圾！北韓再送600顆氣球 南韓總統尹錫悅急召國安會議

有效需求不足 陸5月製造PMI降至49.5%

北韓空飄百顆「糞便氣球」金與正：向南韓鬼怪送禮

相關新聞

華郵總編輯請辭 將設第3編輯部強化社群媒體

華盛頓郵報宣布，布茲比（Sally Buzbee）辭去主編一職，由華爾街日報前主編莫瑞（Matt Murray）暫代職務...

Ticketmaster被駭 傳5.6億筆個資外洩 暗網叫價50萬元

Ticketmaster母公司「理想國」(Live Nation)在證券文件中指出，駭客集團ShinyHunters聲稱...

亞洲製造業PMI維持動能 日韓景氣轉為擴張

亞洲5月製造業採購經理人指數（PMI）繼續擴張，其中日本和南韓轉正，中國大陸也出現反彈現象，令人看好全球經濟可望持續復甦...

攸關澳幣走勢！澳洲央行仍有升息風險 都怪通膨太頑固

根據貨幣市場的走勢，若澳洲通膨率沒有放緩，澳洲央行今年可能別無選擇，只能恢復升息，在全球多數央行緊縮周期幾乎要結束之際，...

利差交易比AI投資熱還猛 台幣可能再貶 下探33元關卡

由於利差交易壓倒外資買超台股的力道，台幣很可能繼續走貶，再向八年來谷底叩關。

蘋果下周WWDC推新硬體產品？彭博最新預測：可能等不到

一份新的報導再次押注蘋果公司在6月10日登場的全球開發者大會（WWDC）上，不太可能發表新的硬體產品，推翻了有關蘋果會更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。