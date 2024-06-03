亞洲製造業PMI維持動能 日韓景氣轉為擴張
亞洲5月製造業採購經理人指數（PMI）繼續擴張，其中日本和南韓轉正，中國大陸也出現反彈現象，令人看好全球經濟可望持續復甦。
日本5月製造業PMI由4月的49.6升至50.4，一年來首度重登景氣榮枯線50的上方；南韓PMI升至51.6，歷經兩個月萎縮後，一口氣達到2022年5月來最高。
大陸財新5月製造業PMI由前一個月的51.4升至 51.7，連續七個月保持在50上方，並達到23個月最高水準。其中，產出指數維持強勢，也是23個月最高。
台灣製造業PMI從4月的50.2升至50.9，越南維持在50之上。
S&P Global Market Intelligence首席經濟學家Joe Hayes表示，南韓製造業看來正迎接第二春。「調查的定性證據也呈現一幅充滿樂觀的前瞻景象。」
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